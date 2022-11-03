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Джейсон Тейтум перевел матч с «Кавальерс» в овертайм эффектным данком на последних секундах

Джейсон Тейтум перевел матч с «Кавальерс» в овертайм эффектным данком на последних секундах

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум исполнил эффектный данк на последних секундах матча с «Кавальерс» (113:114 ОТ), благодаря которому «кельты» перевели игру в овертайм.

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