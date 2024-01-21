"Потанцуем, шкуры!" Бандиты, избившие Z-бойца, вышли на свободу и угрожают расправой

Виновных сажать, после отсидки выдворять и лишать гражданства, а семьи и родственников выдворять из России с лишением гражданства в течении 72 часов и без права посещать Россию не менее 25 лет. Пока можно подвести итог власти ни чего непредпринимают.

М

ММ

Самое важное в статье вот эта фраза:"На улице к тому моменту уже было человек 30-40", – вспоминал впоследствии Кузьмин." Т.е. когда в Башкирии собирается толпа МЕСТНЫХ с мирным митингом против мигрантов, то их разгоняют. А когда собирается толпа МИГРАНТОВ, то им можно даже убивать местных и арестовывают единиц! А потом отпускают. А ведь разница лишь в том, что у местных в нашей стране нет своей диаспоры! Вывод простой: либо мигрантские диаспоры уничтожить, либо законодательно вводить русские диаспоры (татарские в Татарстане, башкирские в Башкирии, наравне с русскими там же). А местные власти и полицию можно отменять, заменив вооруженными представителями МЕСТНЫХ диаспор. Красиво? А похоже власти к этому и ведут!