CNN: союзники США встревожены планом Трампа по территориальным уступкам Киева

Среди союзников Соединённых Штатов растёт обеспокоенность в связи с планом президента США Дональда Трампа, предусматривающим возможность территориальных уступок со стороны Украины для достижения мирного урегулирования конфликта.
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