Страна и люди
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Страна и люди

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Экипажи Су-34 уничтожили украинский опорный пункт и живую силу врага

Экипажи Су-34 уничтожили украинский опорный пункт и живую силу врага

Минобороны России сообщило об уничтожении вражеского опорного пункта и живой силы ВСУ. Благодарить за это стоит экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые нанесли удар по неприятелю на Южно-Донецком направлении.

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