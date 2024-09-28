В Турции россиянина не пустили на самолет и запретили ему на год летать в семь стран

Теперь мужчина намерен попасть в пункт назначения через Дубай Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допустила россиянина Глеба Шаткова на рейс из Стамбула в Панаму и запретила ему полеты в ряд стран Южной и Латинской Америки на год.