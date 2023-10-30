СК РФ: в Калининградской области раскрыли убийство 27-летней давности по запаху

Убийство 27-летней давности раскрыли в Калининградской области по запаховому следу. В 1997 году житель города Гусева убил приятельницу, изнасиловал ее дочерей, а потом убил старшую девочку, младшая выжила.
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