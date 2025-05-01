15 бьюти-хаков, благодаря которым наши мамы и бабушки выглядели шикарно

Такого изобилия товаров, как сейчас, во времена наших мам и бабушек, конечно же, не было. Но при этом они умудрялись выглядеть красиво и ухоженно, причем, зачастую с помощью копеечных средств и лайфхаков.
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