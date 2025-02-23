СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 335 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Павлов
    Это всё ужасно и требует немедленного разбирательства, только почему пишут о черном Geely и ночью, когда на снимке ка..."Диаспора своих н...
  • Лариса Шемисова
    Родители распустились до беспредела.Как обеспечивают ...
  • Михалыч
    Капитализм, бабки, вседозволенность при отсутствии ВОЛИ и ИДЕИ - и не такое еще будет!!!Тайные оргии милл...

"Диаспора своих не сдаёт": Армянка сбившая ребенка на пешеходном переходе угрожает семье и скрывает следы

"Диаспора своих не сдаёт": Армянка сбившая ребенка на пешеходном переходе угрожает семье и скрывает следы

Avia.pro - СМИ Армянка сбила девочку и потребовала прощения: шокирующий цинизм в Кисловодске Кисловодск гудит, как растревоженный улей! 21 февраля 2025 года на пешеходном переходе армянка за рулём с номером К896МХ761 сбила 12-летнюю девочку и, вместо помощи, газанула прочь, оставив ребёнка корчиться от боли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анна Эржибова
Не так уж и далёком всего 30 лет,и,благодаря гр.рфи у которых до сих розовые очки
Ответить
4 час.
Анна Эржибова
Вот это овно диаспара сидит в думке и мы их кормим содержим и они же уничтожают народ откупая выкупая своих дикарей
Ответить
4 час.
Александр Павлов
Это всё ужасно и требует немедленного разбирательства, только почему пишут о черном Geely и ночью, когда на снимке камеры фиксации белая машина и днём?
Ответить
54 мин.
наверх