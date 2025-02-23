"Диаспора своих не сдаёт": Армянка сбившая ребенка на пешеходном переходе угрожает семье и скрывает следы

Анна Эржибова Не так уж и далёком всего 30 лет,и,благодаря гр.рфи у которых до сих розовые очки

Анна Эржибова Вот это овно диаспара сидит в думке и мы их кормим содержим и они же уничтожают народ откупая выкупая своих дикарей