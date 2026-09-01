Страна и люди
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Страна и люди

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Путин выразил солидарность с иранским народом на встрече с Пезешкианом

Путин выразил солидарность с иранским народом на встрече с Пезешкианом

Российский народ солидарен с народом Ирана, который отстаивает свои интересы. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

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