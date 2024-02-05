Американские удары по Ираку и Сирии вызвали лишь рост эскалации в регионе

Удары Вашингтона по Ираку и Сирии привели к еще большей эскалации напряженности в Красном море. Теперь угроза нависла над сохранностью оптоволоконных кабелей, которые пролегают по дну моря и через которые проходит 17% мирового интернет-трафика.