Из Казани планируют запустить прямой рейс на вьетнамский курорт

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Авиакомпания Azur Air планирует запустить прямые рейсы из столицы Татарстана и ряда других городов России в аэропорт Камрань рядом с пляжной столицей Вьетнама – Нячангом.
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