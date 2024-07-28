Слава и почет всем военным морякам нашей страны! 💪🔥 В День ВМФ мы хотим выразить вам свою признательность и уважение.
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Слава и почет всем военным морякам нашей страны! 💪🔥 В День ВМФ мы хотим выразить вам свою признательность и уважение.