Рябков: РФ уверена в своих вооружениях и их способности защитить страну

Россия уверена в силе своих вооружений и в их способности обеспечить безопасность страны. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о гипотетической дуэли "Орешника" и ПРО США.