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Рябков: РФ уверена в своих вооружениях и их способности защитить страну

Рябков: РФ уверена в своих вооружениях и их способности защитить страну

Россия уверена в силе своих вооружений и в их способности обеспечить безопасность страны. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о гипотетической дуэли "Орешника" и ПРО США.

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