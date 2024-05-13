Сотрудники Ватикана требуют улучшения условий труда

Около 50 сотрудников направили официальное уведомление кардиналу Фернандо Вергесу Альсаге, главе администрации Ватикана, осуществляющего исполнительную власть Святого Престола под руководством Папы Римского, в котором они требуют улучшения условий труда и жалуются на то, что музеи принимают больше посетителей, чем предусмотрено правилами безопасности.