Сотрудники Ватикана требуют улучшения условий труда

Около 50 сотрудников направили официальное уведомление кардиналу Фернандо Вергесу Альсаге, главе администрации Ватикана, осуществляющего исполнительную власть Святого Престола под руководством Папы Римского, в котором они требуют улучшения условий труда и жалуются на то, что музеи принимают больше посетителей, чем предусмотрено правилами безопасности.
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