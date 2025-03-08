Б/у автозапчасти в России теперь можно заказать на маркетплейсе

Рынок автозапчастей пополнился новым игроком – маркетплейс Ozon начал продажи подержанных деталей. Суть нововведения заключается в появлении нового раздела «Авто- и мотозапчасти», где теперь представлены бывшие в употреблении детали для автомобилей европейских и японских брендов, таких как Volkswagen, Renault, Hyundai, Kia, Nissan, GM и другие.
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