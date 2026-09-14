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Военное обозрение

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После ударов возле границы армии Польши приказали сбивать любые воздушные цели

После ударов возле границы армии Польши приказали сбивать любые воздушные цели

Польская ПВО будет сбивать все воздушные цели без согласования с командованием.

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