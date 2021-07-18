Хроники русской авиации. Проблем с Суперджетом больше нет

Сегодня Владимир Путин встретился с главой ОАК Юрием Слюсарем. Несмотря на то, что значительная часть сказанная Слюсарем, нам была хорошо известна, все же, обратим внимание на некоторые важные детали развития нашей авиационной промышленности.
Сегодня Владимир Путин встретился с главой ОАК Юрием Слюсарем. Несмотря на то, что значительная часть сказанная Слюсарем, нам была хорошо известна, все же, обратим внимание на некоторые важные детали развития нашей авиационной промышленности.
Свежие комментарии