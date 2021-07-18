Медвежий угол

35 966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Pciha Ivanova
    Хлебное место любому чиновнику нужно! Не у всех сотрудников ГИБДД ещё есть золотые унитазы!Главу ГИБДД Ставр...
  • Александр Симаков
    С какого перепугу он честным был, если у него "бизнес" хотели отжать? Значит он этим "бизнесом владел"?Главу ГИБДД Ставр...
  • Виктория Путкова
    Какая все-таки мразь Ахеджакова. Русофобка и бандеровка. Про автор и режисера писать нечего- подлюки (извините за сл..."Нельзя. Никому":...

Хроники русской авиации. Проблем с Суперджетом больше нет

Хроники русской авиации. Проблем с Суперджетом больше нет

Сегодня Владимир Путин встретился с главой ОАК Юрием Слюсарем. Несмотря на то, что значительная часть сказанная Слюсарем, нам была хорошо известна, все же, обратим внимание на некоторые важные детали развития нашей авиационной промышленности.

Вернуться к статье
1
Обсудить

Картина дня

наверх