Хроники русской авиации. Проблем с Суперджетом больше нет

Сегодня Владимир Путин встретился с главой ОАК Юрием Слюсарем. Несмотря на то, что значительная часть сказанная Слюсарем, нам была хорошо известна, все же, обратим внимание на некоторые важные детали развития нашей авиационной промышленности.