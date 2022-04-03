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На военной базе ЮВО в Армении проведут занятия по переводу техники на летний режим эксплуатации

На военной базе ЮВО в Армении проведут занятия по переводу техники на летний режим эксплуатации

Показные занятия под руководством представителей командования соединения будут проведены в парках и на стоянках боевых машин в военных гарнизонах.

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