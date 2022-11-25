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й
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АГ
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Чушь какую-то несёт. Продвигается он:) Что-то как ни коснись темы войны, ни в одном из конфликтов ничего путного они ...
Я продвигаюсь и и...
Владимир Абрамчук
Тоже будет на зоне прятаться от своих подельников.
Ни дать, ни взять...
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