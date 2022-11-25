Пятый канал

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  • Андрей Рузиев
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    Чушь какую-то несёт. Продвигается он:) Что-то как ни коснись темы войны, ни в одном из конфликтов ничего путного они ...Я продвигаюсь и и...
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    Тоже будет на зоне прятаться от своих подельников.Ни дать, ни взять...

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