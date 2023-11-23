Памятник о ялтинском Хатико, планируют разместить на набережной, сообщила Янина Павленко. «Подарить её городу решил известный российский скульптор, автор памятников многим историческим персонам Александр Иулианович Рукавишников», - добавила Павленко.
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