НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крым Оперативный

3 подписчика

Памятник о ялтинском Хатико, планируют разместить на набережной

Памятник о ялтинском Хатико, планируют разместить на набережной

Памятник о ялтинском Хатико, планируют разместить на набережной, сообщила Янина Павленко. «Подарить её городу решил известный российский скульптор, автор памятников многим историческим персонам Александр Иулианович Рукавишников», - добавила Павленко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх