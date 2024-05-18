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LEON Вторая лига А. «Краснодар-2» – «Чайка», «Текстильщик» принимает курский «Авангард»

«Ротор» в гостях у «Родины-2», «Уфа» против «Челябинска», «Краснодар-2» – «Чайка», «Текстильщик» принимает курский «Авангард».

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