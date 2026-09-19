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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Ямаля 14 (7+7) очков в 8 матчах сезона за «Барсу». Сегодня – два ассиста на Рафинью в игре с «Севильей»

Ламин Ямаль дважды ассистировал Рафинье в матче с «Севильей» (3:1, второй тайм) в 7-м туре Ла Лиги .

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