«Любовный треугольник» Ленина: почему Крупская хотела похоронить мужа рядом с Инессой Арманд

Похороны вождя мирового пролетариата вызвали оживленную полемику среди его соратников. Самостоятельный голос в хоре противоречивых мнений имела супруга Ленина, Надежда Крупская, которая в конечном итоге изменила своим первоначальным взглядам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии