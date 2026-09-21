«Новые люди» взяли 11,96% в Новосибирской области и третье место

Партия «Новые люди» заняла третье место на выборах в Госдуму в Новосибирской области, получив 11,96% голосов — за неё проголосовали 113 682 избирателя.
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