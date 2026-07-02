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ГТРК Татарстан

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Минниханов и Цивилева посетили новое здание татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилева посетили в Казани новый офис татарстанского филиала фонда, расположенный на улице Бутлерова, 30.

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