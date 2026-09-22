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FiNE NEWS

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Москвич не смирился: почти 160 тысяч рублей за билет на Канье Уэста — и ни концерта, ни возврата!

Представьте: вы откладываете деньги, покупаете билеты на долгожданный концерт мирового суперзвезды, бронируете отель и покупаете билеты на поезд — а потом оказывается, что мероприятие может не состояться.

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