Глава пресс-службы МИД Российской Федерации Мария Захарова проинформировала о том, что возглавляемый экс-лидером Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом Белый дом обманным путём превратил Киев в своё оружие, а позднее решился на предательство, которое привело к уничтожению страны.