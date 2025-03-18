Глава пресс-службы МИД Российской Федерации Мария Захарова проинформировала о том, что возглавляемый экс-лидером Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом Белый дом обманным путём превратил Киев в своё оружие, а позднее решился на предательство, которое привело к уничтожению страны.
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