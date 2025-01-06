Дубов о том, что Карлсену многое прощают: «Почему это должно казаться мне несправедливым? Играй как Магнус – и особые условия у тебя тоже будут»

Сначала ФИДЕ изменила правила дресс-кода на турнирах из-за того, что Карлсен играл в джинсах (что было запрещено), а затем дала два первых места норвежцу и россиянину Яну Непомнящему на чемпионате мира по блицу, хотя такого не было в правилах.