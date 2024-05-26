Макс Ферстаппен о Гран-при Монако: «Но для нас сейчас главное – постараться заработать как можно больше очков, а потом двигаться дальше»

Ферстаппен рассказал о целях на Гран-при Монако. Пилот «Ред Булл», который начнет гонку с 6-й позиции, признал, что его основной целью, с учетом обстоятельств, будет стремление заработать как можно больше очков.
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