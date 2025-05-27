БлокнотРУ Дочь 74-летнее Александра Гаврилова, которая потеряла его во время эвакуации, узнала отца по рукам и одежде.
«Не верещите потом - нас-то за что»: найдено тело дедушки, над которым издевались украинские боевики на Курщине
Комментарии
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ВБ
Ваоерий Брусков
По приказу Сталина за насилие и мародёрство в Германии тысячи наших солдат и офицеров попали под трибунал. Сталин думал о том, как нам потом жить с немцами. После окончания войны...
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3 час.
Астон Мартин
у змея всегда отрубали голову , даже в сказках про это сказано , центр принятия решений желательно уничтожать а не штурмовиков , штурмовики не получают указаний из Лондона , а центр получает , и то что на это наложен некий запрет это полная ерунда , важна сила воли в принятии решений ...
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2 час.
ГИ
Георгий Иванов
Я - участник Б/Д, - за полное уничтожение страны 404 . За полное.. Чтоб все дымилось
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2 час.
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