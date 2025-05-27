ВБ Ваоерий Брусков По приказу Сталина за насилие и мародёрство в Германии тысячи наших солдат и офицеров попали под трибунал. Сталин думал о том, как нам потом жить с немцами. После окончания войны...

Астон Мартин у змея всегда отрубали голову , даже в сказках про это сказано , центр принятия решений желательно уничтожать а не штурмовиков , штурмовики не получают указаний из Лондона , а центр получает , и то что на это наложен некий запрет это полная ерунда , важна сила воли в принятии решений ...