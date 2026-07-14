Федерация гребного спорта России не будет подавать иск в CAS

Фото: rowingrussia.ru Президент ФГСР (Федерации гребного спорта России) Алексей Свирин заявил, что в организации не будут оспаривать решение World Rowing (Международной федерации гребного спорта) о сохранении формата участия для российских спортсменов в нейтральном статусе.