Федерация гребного спорта России не будет подавать иск в CAS

Фото: rowingrussia.ru Президент ФГСР (Федерации гребного спорта России) Алексей Свирин заявил, что в организации не будут оспаривать решение World Rowing (Международной федерации гребного спорта) о сохранении формата участия для российских спортсменов в нейтральном статусе.
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