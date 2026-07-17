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Царьград

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Daily Mail: "землетрясение" у побережья США могло быть военными испытаниями

Daily Mail: "землетрясение" у побережья США могло быть военными испытаниями

Сейсмологи полагают, что зафиксированные рядом с Флоридой необычное толчки вызваны взрывами.У побережья США зафиксировали сейсмическое событие, которое по некоторым признакам больше похоже на взрыв, чем на природное землетрясение, передаёт Daily Mail со ссылкой на данные сейсмологов и Геологической службы США (USGS).

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