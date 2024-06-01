Politico: разрешив Украине бить по РФ, Байден еще сильнее втянул США в конфликт

Т

Татьяна

В обход согласия ООН разбомбили Югославию. Вопреки согласия Президента Югославии ввели войска нато в страну под надуманными предлогами при молчаливом согласии щепетильной Европы , затем и вовсе уничтожили Президента этой страны. Разбойная политика продолжается. Значит Белгород с мирным населением можно бомбить, как Донбасс? И потом кто то будет уверять в справедливости решений? Великобритания и США находятся далеко от наших границ , а принимают самое непосредственное участие в уничтожении России. О каком партнерстве наивные Ельцин и Горбачев мечтали? Посмеялись над ними. Такие государства, которые, когда еще не отгремели праздничные салюты в честь Победы над фашистской Германией, задумали холодную войну с союзником(!) , с такими лицемерами надо только Сталина. Добро и наше гостеприимство они воспринимают как слабость. Чего им не живется на этом шарике под именем Земля мирно?Все рыпаются и рыпаются на нас.