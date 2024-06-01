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Politico: разрешив Украине бить по РФ, Байден еще сильнее втянул США в конфликт

Politico: разрешив Украине бить по РФ, Байден еще сильнее втянул США в конфликт

Разрешив Украине бить американским оружием по территории Российской Федерации, президент Соединенных Штатов Джо Байден еще сильнее втянул Вашингтон в текущий конфликт.

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Комментарии
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Т
Татьяна
В обход согласия ООН разбомбили Югославию. Вопреки  согласия Президента Югославии ввели войска нато в страну под надуманными предлогами при молчаливом согласии щепетильной Европы , затем и вовсе уничтожили Президента этой страны. Разбойная политика продолжается. Значит  Белгород с мирным населением можно бомбить, как Донбасс? И потом кто то будет уверять в справедливости решений?  Великобритания и США находятся далеко от наших границ , а принимают самое непосредственное участие в уничтожении России. О каком партнерстве наивные Ельцин  и Горбачев  мечтали? Посмеялись над ними. Такие государства, которые, когда еще не отгремели праздничные салюты в честь Победы над фашистской Германией,   задумали холодную войну с союзником(!) , с такими лицемерами надо только  Сталина. Добро и наше гостеприимство они воспринимают как слабость.   Чего им не живется на этом шарике под именем Земля мирно?Все рыпаются и рыпаются на нас.
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