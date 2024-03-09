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Детский омбудсмен помогла вернуть в Россию 32 ребенка из Сирии

Детский омбудсмен помогла вернуть в Россию 32 ребенка из Сирии

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости» Очередная группа российских детей, находившихся в лагерях беженцев в Сирии, возвращена в Россию 10 марта при содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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