GOG присоединилась к EFGAMP – крупнейшей европейской коалиции организаций по со...

GOG присоединилась к EFGAMP – крупнейшей европейской коалиции организаций по сохранению игрИздание Polygon сообщает о том, что платформа GOG объединилась с EFGAMP – коалицией организаций, которая основана в 2012 году и включает в себя различные музеи, архивы и библиотеки, которые работают над сохранением физических и цифровых… источник#Polygon.