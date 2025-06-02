Алина Загитова: «Я была очень рада снова выступить в Японии! Это удивительная страна с потрясающей культурой и невероятными людьми»

Загитова и Анна Щербакова приняли участие в шоу Fantasy on Ice в японском городе Тиба. «Я была очень рада снова выступить в Японии! Это удивительная страна с потрясающей культурой и невероятными людьми Хотела бы выразить огромную благодарность организаторам за приглашение и возможность выступить на этом великолепном мероприятии.