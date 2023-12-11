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Парламентская газета

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Правила сдачи загранпаспорта при ограничении на выезд вступили в силу

В России вступают в силу правила сдачи загранпаспорта в случае ограничения на выезд из страны. Граждане, в отношении которых введены ограничения на выезд из страны, должны будут сдать свой загранпаспорт в течение пяти дней после получения соответствующего уведомления.

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