Правила сдачи загранпаспорта при ограничении на выезд вступили в силу

В России вступают в силу правила сдачи загранпаспорта в случае ограничения на выезд из страны. Граждане, в отношении которых введены ограничения на выезд из страны, должны будут сдать свой загранпаспорт в течение пяти дней после получения соответствующего уведомления.
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