Энергетики Пермского филиала «Россети Урал» устраняют последствия непогоды

Энергетики филиала «Россети Урал» устраняют неполадки в электросетях Пермского края. В течение суток произошли ливни и снегопады, сопровождаемые шквалистым ветром, которые привели к обрывам электросетей в ряде населенных пунктов.
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