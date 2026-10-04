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Туризм и География

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Сумароковская лосиная ферма: личный опыт поездки без машины, секреты дойки и неожиданный промах

Сумароковская лосиная ферма: личный опыт поездки без машины, секреты дойки и неожиданный промах

Планируя поездку в Кострому, я заранее знала, что одним из главных пунктов нашей программы станет Сумароковская лосиная ферма.

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