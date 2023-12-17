Меня нашли...

В Марьинке было найдено написанное на камне последнее послание русского солдата, в котором он просит позаботиться о своих родных:Роман Рудаков из Батайска повторил подвиг русских солдат времён Великой Отечественной войны, которые зачастую, умирая, но не сдаваясь, оставляли послания потомкам.
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