Меня нашли...

В Марьинке было найдено написанное на камне последнее послание русского солдата, в котором он просит позаботиться о своих родных:Роман Рудаков из Батайска повторил подвиг русских солдат времён Великой Отечественной войны, которые зачастую, умирая, но не сдаваясь, оставляли послания потомкам.