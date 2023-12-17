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Меня нашли...

Меня нашли...

В   Марьинке   было    найдено     написанное  на  камне  последнее   послание  русского  солдата,  в  котором     он  просит    позаботиться о  своих  родных:Роман Рудаков  из  Батайска  повторил   подвиг      русских  солдат  времён  Великой   Отечественной  войны,   которые  зачастую,  умирая,  но  не  сдаваясь,  оставляли     послания  потомкам.

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