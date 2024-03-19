Роспотребнадзор подал в суд иск от 38 отравившихся к кафе в Приморье

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю направило в суд коллективный иск от 38 отравившихся в кафе "М-Бургер" в Дальнереченске Приморского края о возмещении ущерба, передает ТАСС сообщение ведомства.
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