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Мельникова заявила, что не хочет обсуждать отказ в визе для участия в ЧМ в Нидерландах

Мельникова заявила, что не хочет обсуждать отказ в визе для участия в ЧМ в Нидерландах

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова не хочет обсуждать решение Нидерландов отказать в выдаче визы для участия в чемпионате мира.

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