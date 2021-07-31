Театр абсурда

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Когда Россия нападет на Запад?

Когда Россия нападет на Запад?

Daily Express, Великобритания, Алессандра Скотто Ди Сантоло (ALESSANDRA SCOTTO DI SANTOLО) GETTY Договоренность Ангелы Меркель и Джо Байдена по газопроводу из России в Германию вызывает о пасения, что Владимир Путин пойдет в наступление на Европу.

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