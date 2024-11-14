Экс-супруга Хью Джекмана подтвердила его измену как причину крушения их брака

Деборра-Ли Фернесс оскорблена предательством Хью. Бывшая жена Джекмана подтвердила его интрижку LEGION-MEDIAФанаты 56-летнего Хью Джекмана были огорчены, узнав, что слухи об измене их кумира его теперь уже бывшей жене Деборре-Ли Фернесс подтвердились.
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