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iScience: короткие лапы ездовых собак помогли древним людям освоить Арктику

iScience: короткие лапы ездовых собак помогли древним людям освоить Арктику

Ездовые собаки могли развить более короткие лапы, которые помогали им эффективнее тянуть груз. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале iScience.

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