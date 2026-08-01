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Махачкалинское «Динамо» победило «Локомотив» и возглавило турнирную таблицу РПЛ

«Локомотив» на выезде потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ.«Локомотив» на выезде потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ.

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