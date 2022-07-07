В ЛНР раскрыли число погибших из-за обстрелов с 17 февраля

В представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что с 17 февраля из-за обстрелов со стороны ВС Украины погиб 71 мирный житель, 216 получили ранения.