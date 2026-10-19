Так кто же отключил Украине Starlink? Маск и Трамп переводят стрелки на Пентагон, в Европе и на Украине обвиняют Маска Как сообщила в конце минувшей недели британская The Telegraph, основатель SpaceX Илон Маск предложил президенту США Дональду Трампу ограничить работу спутниковой связи Starlink на Украине.
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