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Петербургский дневник

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После драки таксистов в Петербурге полиция нашла 11 нелегалов

После драки таксистов в Петербурге полиция нашла 11 нелегалов

Иностранцев без нужных документов отыскали в городских кафе В Петербурге, в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Хулиганство» после конфликта таксистов на Комендантском проспекте, сотрудники уголовного розыска провели дополнительную проверку «точек» общепита в Приморском районе.

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