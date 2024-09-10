После драки таксистов в Петербурге полиция нашла 11 нелегалов

Иностранцев без нужных документов отыскали в городских кафе В Петербурге, в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Хулиганство» после конфликта таксистов на Комендантском проспекте, сотрудники уголовного розыска провели дополнительную проверку «точек» общепита в Приморском районе.
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