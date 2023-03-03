Британский фрегат захватил партию иранских копий противотанковых ракет "Корнет"

Британский фрегат HMS Lancaster перехватил в Оманском заливе лодку, в которой находилась партия иранских копий российских противотанковых управляемых ракет 9М133 "Корнет" - "Дехлавие", а также компоненты баллистических ракет средней дальности.
Британский фрегат HMS Lancaster перехватил в Оманском заливе лодку, в которой находилась партия иранских копий российских противотанковых управляемых ракет 9М133 "Корнет" - "Дехлавие", а также компоненты баллистических ракет средней дальности.
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